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Tafsir: Ad-Dahr 76:6
Ad-Dahr
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
يَشۡرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
ٱللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا
تَفۡجِيرٗا
٦
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Tabaka
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Majibu
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العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid haipatikani kwa aya hii