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Ad-Dahr
13
76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
عَلَى
ٱلۡأَرَآئِكِۖ
لَا
يَرَوۡنَ
فِيهَا
شَمۡسٗا
وَلَا
زَمۡهَرِيرٗا
١٣
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿مُّتَّكِـِٔینَ﴾ حال من مرفوع أدخلوها المقدر ﴿فِیهَا عَلَى ٱلۡأَرَاۤىِٕكِۖ﴾ السرر في الحجال ﴿لَا یَرَوۡنَ﴾ لا يجدون حال ثانية ﴿فِیهَا شَمۡسࣰا وَلَا زَمۡهَرِیرࣰا ١٣﴾ لا حرا ولا بردا وقيل الزمهرير القمر فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر