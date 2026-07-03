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003

3. Sura Aali-Imran

Soma na usikilize Sura Aali-Imran pamoja na tarjuma yake, tafsir, usomaji wa sauti, maana ya neno kwa neno, na unukuzi pia. Tarjuma ya Fi Zilal al-Qur'an.

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
الم
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