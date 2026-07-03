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003

3. Sura Aali-Imran

Soma na usikilize Sura Aali-Imran pamoja na tarjuma yake, tafsir, usomaji wa sauti, maana ya neno kwa neno, na unukuzi pia. Tarjuma ya Rowwad Translation Center.

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
Алиф, лом, мим.
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