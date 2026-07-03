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003

3. Sura Aali-Imran

Soma na usikilize Sura Aali-Imran pamoja na tarjuma yake, tafsir, usomaji wa sauti, maana ya neno kwa neno, na unukuzi pia. Tarjuma ya Sheikh Omar Sharif bin Abdul Salam.

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
அலிஃப் லாம் மீம்.
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