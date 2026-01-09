فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
[ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) ] كەسێك ئەو ماڵەی كە هەیەتی لە پێناو خوای گەورەدا بیبەخشێ وە تەقوای خوای گەورە بكات وە خۆی لە حەرام و سەرپێچی و تاوان بپارێزێ .