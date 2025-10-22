وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠
وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠
( وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين ) أي : يوم الحساب ويوم الجزاء .