Unasoma tafsir kwa kundi la aya 26:100 hadi 26:101
فما لنا من شافعين ١٠٠ ولا صديق حميم ١٠١
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
فلا أحدَ يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا مَن يَصْدُق في مودتنا ويشفق علينا.