开发帮助

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Asalamu Alykom，首先，非常感谢您有兴趣帮助我们开发 Quran.com 及其项目。我们很高兴与您合作！

我们是一个由开发人员、设计师、产品经理和思想家组成的团队，他们自愿在 Quran.com 上工作。 Alhamdulilah，我们有幸为硅谷、多伦多和阿联酋的一些伟大公司工作——我们认为这是帮助我们的乌玛在学习和研究他们的宗教方面能做的最起码的事情。在 Quran.com 上工作非常令人欣慰，愿真主因我们的努力而奖励我们所有人（并奖励您）。

我们有许多项目都托管在 Github 上。您可以在此处找到它们。 但要概述它们：

通常，我们使用Github 项目作为下一步工作的来源，即将发生的事情以及存在哪些需要解决的错误。例如这个 url包含错误列表、我们需要帮助的事情以及即将推出的功能。

如果您有任何问题或想联系维护人员，只需写一个问题！我们会尽快回复您，inshAllah。

谢谢阅读！期待看到你提交一些代码！

- Quran.com 团队