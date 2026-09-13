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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yusuf Aja 96
Yusuf
96
12:96
فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون ٩٦
فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًۭا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩٦
فَلَمَّآ
ﱁ
أَن
ﱂ
جَآءَ
ﱃ
ٱلۡبَشِيرُ
ﱄ
أَلۡقَىٰهُ
ﱅ
عَلَىٰ
ﱆ
وَجۡهِهِۦ
ﱇ
فَٱرۡتَدَّ
ﱈ
بَصِيرٗاۖ
ﱉﱊ
قَالَ
ﱋ
أَلَمۡ
ﱌ
أَقُل
ﱍ
لَّكُمۡ
ﱎ
إِنِّيٓ
ﱏ
أَعۡلَمُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
مَا
ﱓ
لَا
ﱔ
تَعۡلَمُونَ
ﱕ
٩٦
ﱖ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.