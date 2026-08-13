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Tefsir: Yusuf 12:88
Yusuf
88
12:88
فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ٨٨
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَـٰعَةٍۢ مُّزْجَىٰةٍۢ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨
فَلَمَّا
دَخَلُواْ
عَلَيۡهِ
قَالُواْ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡعَزِيزُ
مَسَّنَا
وَأَهۡلَنَا
ٱلضُّرُّ
وَجِئۡنَا
بِبِضَٰعَةٖ
مُّزۡجَىٰةٖ
فَأَوۡفِ
لَنَا
ٱلۡكَيۡلَ
وَتَصَدَّقۡ
عَلَيۡنَآۖ
إِنَّ
ٱللَّهَ
يَجۡزِي
ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ
٨٨
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السعدي Al-Sa'di
فذهبوا
{ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ }
أي: على يوسف
{ قَالُوا }
متضرعين إليه:
{ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا }
أي: قد اضطررنا نحن وأهلنا
{ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ }
أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلتها، وعدم وقوعها الموقع،
{ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ }
أي: مع عدم وفاء العرض، وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب.
{ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ }
بثواب الدنيا والآخرة.