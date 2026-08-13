Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Yusuf 12:84
Yusuf
84
12:84
وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٨٤
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ ٨٤
وَتَوَلَّىٰ
عَنۡهُمۡ
وَقَالَ
يَٰٓأَسَفَىٰ
عَلَىٰ
يُوسُفَ
وَٱبۡيَضَّتۡ
عَيۡنَاهُ
مِنَ
ٱلۡحُزۡنِ
فَهُوَ
كَظِيمٞ
٨٤
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ
] پشتی تێ كردن و قسهی لهگهڵدا بڕین و دیسانهوه خهفهتی بۆ یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- خوارد (له كاتى بهڵاو موصیبهتدا وتنى: إنا لله وإنا إليه راجعون تهنها بهم ئوممهته بهخشراوه ئهگهر نا دهبوایه یهعقوب واى بوتایه) [
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ
] وه چاوی سپی بوو له غهم و خهفهتداو ڕهشایی له چاویدا نهما [
فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤)
] وه ئهو غهم و خهفهتی خۆی ئهشاردهوهو بۆ كهسى دهرنهئهبڕی.