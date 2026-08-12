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Tefsir: Yusuf 12:45
Yusuf
45
12:45
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبيكم بتاويله فارسلون ٤٥
وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ٤٥
وَقَالَ
ٱلَّذِي
نَجَا
مِنۡهُمَا
وَٱدَّكَرَ
بَعۡدَ
أُمَّةٍ
أَنَا۠
أُنَبِّئُكُم
بِتَأۡوِيلِهِۦ
فَأَرۡسِلُونِ
٤٥
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السعدي Al-Sa'di
{ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا }
أي: من الفتيين،
وهو:
الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه
{ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ }
أي: وتذكر يوسف، وما جرى له في تعبيره لرؤياهما، وما وصاه به،
وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال:
{ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ }
إلى يوسف لأسأله عنها.