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Tefsir: Yusuf 12:33
Yusuf
33
12:33
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين ٣٣
قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٣
قَالَ
رَبِّ
ٱلسِّجۡنُ
أَحَبُّ
إِلَيَّ
مِمَّا
يَدۡعُونَنِيٓ
إِلَيۡهِۖ
وَإِلَّا
تَصۡرِفۡ
عَنِّي
كَيۡدَهُنَّ
أَصۡبُ
إِلَيۡهِنَّ
وَأَكُن
مِّنَ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
٣٣
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Rebar Kurdish Tafsir
{یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- بەندینخانە هەڵدەبژێرێت بەسەر تاواندا} [
قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له ترسى خواى گهورهو ئومێدى پاداشتهكهى بهند كردنى ههڵبژارد بهسهر تاوان كردندا لهگهڵ ئهوهى لهوپهڕى گهنجێتى و جوانێتیدا بوو، وه ئافرهتهكهیش لهوپهڕى جوانى و دهوڵهمهندى و دهسهڵاتدا بوو، فهرمووی: ئهی پهروهردگار سجن و بهند كردنم لهلا خۆشهویستره لهوهی كه ئهوان بانگی منی بۆ ئهكهن له خراپهكارى، (ئهمیش بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه ئافرهتانی تریش به كۆمهڵ داوای ئهو كاره خراپهیان لێ كردووهو له دواتریش كه پاشاكه ئهڵێ: [
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ
] (يُوسُف : ٥١) واته: ئێوه ههمووتان به كۆمهڵ داواتان له یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- كرد كه كاری خراپتان لهگهڵدا بكات [
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ
] ئهی پهروهردگار ئهگهر فڕوفێڵ و نهخشهو پیلانی ئهوانم لهسهر لانادهی لهوانهیه منیش مهیلم بهلایاندا بچێ [
وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣)
] ئهو كاته له خهڵكی نهزان و نهفام بكهم، له خۆی ترساو پهنای بۆ خوای گهوره بردو خوای گهورهیش پهنای دا.