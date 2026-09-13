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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yusuf Aja 103
Yusuf
103
12:103
وما اكثر الناس ولو حرصت بمومنين ١٠٣
وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٣
وَمَآ
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أَكۡثَرُ
ﳗ
ٱلنَّاسِ
ﳘ
وَلَوۡ
ﳙ
حَرَصۡتَ
ﳚ
بِمُؤۡمِنِينَ
ﳛ
١٠٣
ﳜ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.