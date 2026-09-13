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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yusuf Aja 102
Yusuf
102
12:102
ذالك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ١٠٢
ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٠٢
ذَٰلِكَ
ﳆ
مِنۡ
ﳇ
أَنۢبَآءِ
ﳈ
ٱلۡغَيۡبِ
ﳉ
نُوحِيهِ
ﳊ
إِلَيۡكَۖ
ﳋﳌ
وَمَا
ﳍ
كُنتَ
ﳎ
لَدَيۡهِمۡ
ﳏ
إِذۡ
ﳐ
أَجۡمَعُوٓاْ
ﳑ
أَمۡرَهُمۡ
ﳒ
وَهُمۡ
ﳓ
يَمۡكُرُونَ
ﳔ
١٠٢
ﳕ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.