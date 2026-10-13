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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 99
Yunus
99
10:99
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين ٩٩
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٩٩
وَلَوۡ
ﱗ
شَآءَ
ﱘ
رَبُّكَ
ﱙ
لَأٓمَنَ
ﱚ
مَن
ﱛ
فِي
ﱜ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
كُلُّهُمۡ
ﱞ
جَمِيعًاۚ
ﱟﱠ
أَفَأَنتَ
ﱡ
تُكۡرِهُ
ﱢ
ٱلنَّاسَ
ﱣ
حَتَّىٰ
ﱤ
يَكُونُواْ
ﱥ
مُؤۡمِنِينَ
ﱦ
٩٩
ﱧ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.