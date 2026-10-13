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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 94
Yunus
94
10:94
فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ٩٤
فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّۢ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٩٤
فَإِن
ﲝ
كُنتَ
ﲞ
فِي
ﲟ
شَكّٖ
ﲠ
مِّمَّآ
ﲡ
أَنزَلۡنَآ
ﲢ
إِلَيۡكَ
ﲣ
فَسۡـَٔلِ
ﲤ
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَقۡرَءُونَ
ﲦ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲧ
مِن
ﲨ
قَبۡلِكَۚ
ﲩﲪ
لَقَدۡ
ﲫ
جَآءَكَ
ﲬ
ٱلۡحَقُّ
ﲭ
مِن
ﲮ
رَّبِّكَ
ﲯ
فَلَا
ﲰ
تَكُونَنَّ
ﲱ
مِنَ
ﲲ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
ﲳ
٩٤
ﲴ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.