[ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - ئهگهر تۆ گومانت ههیه لهو وهحیهی كه بۆمان دابهزاندوویت (ههرچهنده گومانى نهبووه بهڵام بۆ ئوممهتهكهیهتى تا بزانن سیفهتى پێغهمبهرهكهیان - صلی الله علیه وسلم - لهكتابه ئاسمانیهكانى تریشدا باس كراوه) ئهوه بۆ دڵنهوایی پرسیار لهو كهسانه بكه كه له پێش تۆدا كتابیان ئهخوێندهوه، واته: ئههلی كتاب ئهوانهی كه موسڵمان بوونه وهكو (عبدالله¬ی كوڕی سهلام) و ئهوان كه ئهزانن سیفهتی تۆ له تهوراتیشدا هاتووه [ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ] به دڵنیایى لهلایهن پهروهردگارتهوه حهقت بۆ هاتووهو هیچ گومانێكی تیا نیه [ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٩٤) ] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه گومانیان ههیه، (پێغهمبهر - صلی الله علیه وسلم - هیچ گومانێكی نهبووه بهڵام ئهمه بۆ دامهزراوی باوهڕدارانه).