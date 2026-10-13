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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 88
Yunus
88
10:88
وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم ٨٨
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةًۭ وَأَمْوَٰلًۭا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٨
وَقَالَ
ﲶ
مُوسَىٰ
ﲷ
رَبَّنَآ
ﲸ
إِنَّكَ
ﲹ
ءَاتَيۡتَ
ﲺ
فِرۡعَوۡنَ
ﲻ
وَمَلَأَهُۥ
ﲼ
زِينَةٗ
ﲽ
وَأَمۡوَٰلٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳀ
ٱلدُّنۡيَا
ﳁ
رَبَّنَا
ﳂ
لِيُضِلُّواْ
ﳃ
عَن
ﳄ
سَبِيلِكَۖ
ﳅﳆ
رَبَّنَا
ﳇ
ٱطۡمِسۡ
ﳈ
عَلَىٰٓ
ﳉ
أَمۡوَٰلِهِمۡ
ﳊ
وَٱشۡدُدۡ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
قُلُوبِهِمۡ
ﳍ
فَلَا
ﳎ
يُؤۡمِنُواْ
ﳏ
حَتَّىٰ
ﳐ
يَرَوُاْ
ﳑ
ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
ٱلۡأَلِيمَ
ﳓ
٨٨
ﳔ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.