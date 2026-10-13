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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 83
Yunus
83
10:83
فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومليهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين ٨٣
فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍۢ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٨٣
فَمَآ
ﱮ
ءَامَنَ
ﱯ
لِمُوسَىٰٓ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ذُرِّيَّةٞ
ﱲ
مِّن
ﱳ
قَوۡمِهِۦ
ﱴ
عَلَىٰ
ﱵ
خَوۡفٖ
ﱶ
مِّن
ﱷ
فِرۡعَوۡنَ
ﱸ
وَمَلَإِيْهِمۡ
ﱹ
أَن
ﱺ
يَفۡتِنَهُمۡۚ
ﱻﱼ
وَإِنَّ
ﱽ
فِرۡعَوۡنَ
ﱾ
لَعَالٖ
ﱿ
فِي
ﲀ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲁ
وَإِنَّهُۥ
ﲂ
لَمِنَ
ﲃ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﲄ
٨٣
ﲅ
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Tafsir Fathul Majid
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