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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 8
Yunus
8
10:8
اولايك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ٨
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱑ
مَأۡوَىٰهُمُ
ﱒ
ٱلنَّارُ
ﱓ
بِمَا
ﱔ
كَانُواْ
ﱕ
يَكۡسِبُونَ
ﱖ
٨
ﱗ
Vendi për të tillët është zjarri, për shkak të asaj që punuan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.