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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 78
Yunus
78
10:78
قالوا اجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمومنين ٧٨
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٧٨
قَالُوٓاْ
ﳉ
أَجِئۡتَنَا
ﳊ
لِتَلۡفِتَنَا
ﳋ
عَمَّا
ﳌ
وَجَدۡنَا
ﳍ
عَلَيۡهِ
ﳎ
ءَابَآءَنَا
ﳏ
وَتَكُونَ
ﳐ
لَكُمَا
ﳑ
ٱلۡكِبۡرِيَآءُ
ﳒ
فِي
ﳓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳔ
وَمَا
ﳕ
نَحۡنُ
ﳖ
لَكُمَا
ﳗ
بِمُؤۡمِنِينَ
ﳘ
٧٨
ﳙ
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Tafsir Fathul Majid
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