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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 67
Yunus
67
10:67
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يسمعون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَسْمَعُونَ ٦٧
هُوَ
ﲌ
ٱلَّذِي
ﲍ
جَعَلَ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلَّيۡلَ
ﲐ
لِتَسۡكُنُواْ
ﲑ
فِيهِ
ﲒ
وَٱلنَّهَارَ
ﲓ
مُبۡصِرًاۚ
ﲔﲕ
إِنَّ
ﲖ
فِي
ﲗ
ذَٰلِكَ
ﲘ
لَأٓيَٰتٖ
ﲙ
لِّقَوۡمٖ
ﲚ
يَسۡمَعُونَ
ﲛ
٦٧
ﲜ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.