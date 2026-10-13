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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 63
Yunus
63
10:63
الذين امنوا وكانوا يتقون ٦٣
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٦٣
ٱلَّذِينَ
ﱌ
ءَامَنُواْ
ﱍ
وَكَانُواْ
ﱎ
يَتَّقُونَ
ﱏ
٦٣
ﱐ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.