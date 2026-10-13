Всевышний поведал о том, что Ему доподлинно известно обо всех действиях творений. Ему известно, когда они трудятся, а когда - отдыхают. А это значит, что человек должен всегда помнить о том, что Всевышний Аллах наблюдает за ним. Что бы ни совершал человек ради своей мирской или духовной жизни, что бы он ни читал из Священного Корана, какое бы большое или маленькое дело он ни совершал, Всевышний Аллах наблюдает за этим начинанием от начала до конца. Пусть же люди помнят об Аллахе, когда начинают трудиться, и совершают любые деяния искренне и с усердием. И пусть они остерегаются гнева Всевышнего Господа, который наблюдает за ними и ведает об их внешнем поведении и внутреннем мире. Его знание и зрение объемлют все сущее на небесах и на земле. Он наблюдает даже за самыми крошечными явлениями, и все это записано письменной тростью в Хранимой скрижали. В этом откровении упоминаются две составляющие божественного предопределения, которые Аллах очень часто упоминает вместе. Это - всеобъемлющее знание Аллаха обо всем происходящем и всеобъемлющая запись всего происходящего в Хранимой скрижали. В другом похожем откровении говорится: «Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко» (22:70).