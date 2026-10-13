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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 57
Yunus
57
10:57
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنين ٥٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌۭ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧
يَٰٓأَيُّهَا
ﱱ
ٱلنَّاسُ
ﱲ
قَدۡ
ﱳ
جَآءَتۡكُم
ﱴ
مَّوۡعِظَةٞ
ﱵ
مِّن
ﱶ
رَّبِّكُمۡ
ﱷ
وَشِفَآءٞ
ﱸ
لِّمَا
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلصُّدُورِ
ﱻ
وَهُدٗى
ﱼ
وَرَحۡمَةٞ
ﱽ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱾ
٥٧
ﱿ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.