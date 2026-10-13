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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 54
Yunus
54
10:54
ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٥٤
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍۢ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٤
وَلَوۡ
ﱁ
أَنَّ
ﱂ
لِكُلِّ
ﱃ
نَفۡسٖ
ﱄ
ظَلَمَتۡ
ﱅ
مَا
ﱆ
فِي
ﱇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱈ
لَٱفۡتَدَتۡ
ﱉ
بِهِۦۗ
ﱊﱋ
وَأَسَرُّواْ
ﱌ
ٱلنَّدَامَةَ
ﱍ
لَمَّا
ﱎ
رَأَوُاْ
ﱏ
ٱلۡعَذَابَۖ
ﱐﱑ
وَقُضِيَ
ﱒ
بَيۡنَهُم
ﱓ
بِٱلۡقِسۡطِ
ﱔ
وَهُمۡ
ﱕ
لَا
ﱖ
يُظۡلَمُونَ
ﱗ
٥٤
ﱘ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.