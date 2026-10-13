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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 53
Yunus
53
10:53
۞ ويستنبيونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ٥٣
۞ وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّۭ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٥٣
۞ وَيَسۡتَنۢبِـُٔونَكَ
ﳖ ﳗ
أَحَقٌّ
ﳘ
هُوَۖ
ﳙﳚ
قُلۡ
ﳛ
إِي
ﳜ
وَرَبِّيٓ
ﳝ
إِنَّهُۥ
ﳞ
لَحَقّٞۖ
ﳟﳠ
وَمَآ
ﳡ
أَنتُم
ﳢ
بِمُعۡجِزِينَ
ﳣ
٥٣
ﳤ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.