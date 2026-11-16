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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 5
Yunus
5
10:5
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذالك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ٥
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءًۭ وَٱلْقَمَرَ نُورًۭا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٥
هُوَ
ﲦ
ٱلَّذِي
ﲧ
جَعَلَ
ﲨ
ٱلشَّمۡسَ
ﲩ
ضِيَآءٗ
ﲪ
وَٱلۡقَمَرَ
ﲫ
نُورٗا
ﲬ
وَقَدَّرَهُۥ
ﲭ
مَنَازِلَ
ﲮ
لِتَعۡلَمُواْ
ﲯ
عَدَدَ
ﲰ
ٱلسِّنِينَ
ﲱ
وَٱلۡحِسَابَۚ
ﲲﲳ
مَا
ﲴ
خَلَقَ
ﲵ
ٱللَّهُ
ﲶ
ذَٰلِكَ
ﲷ
إِلَّا
ﲸ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲹﲺ
يُفَصِّلُ
ﲻ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲼ
لِقَوۡمٖ
ﲽ
يَعۡلَمُونَ
ﲾ
٥
ﲿ
Ai e bëri diellin, e hënën dritë dhe asaj (hënën) ia caktoi fazat, që ta dini numrin e viteve dhe llogarinë. All-llahu nuk krijoi këtë për tjetër, pos me qëllim të caktuar. Ai ia sqaron argument një populli që kupton.
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