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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 42
Yunus
42
10:42
ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ٤٢
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَعْقِلُونَ ٤٢
وَمِنۡهُم
ﳨ
مَّن
ﳩ
يَسۡتَمِعُونَ
ﳪ
إِلَيۡكَۚ
ﳫﳬ
أَفَأَنتَ
ﳭ
تُسۡمِعُ
ﳮ
ٱلصُّمَّ
ﳯ
وَلَوۡ
ﳰ
كَانُواْ
ﳱ
لَا
ﳲ
يَعۡقِلُونَ
ﳳ
٤٢
ﳴ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.