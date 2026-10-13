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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 41
Yunus
41
10:41
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برييون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ٤١
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٤١
وَإِن
ﳗ
كَذَّبُوكَ
ﳘ
فَقُل
ﳙ
لِّي
ﳚ
عَمَلِي
ﳛ
وَلَكُمۡ
ﳜ
عَمَلُكُمۡۖ
ﳝﳞ
أَنتُم
ﳟ
بَرِيٓـُٔونَ
ﳠ
مِمَّآ
ﳡ
أَعۡمَلُ
ﳢ
وَأَنَا۠
ﳣ
بَرِيٓءٞ
ﳤ
مِّمَّا
ﳥ
تَعۡمَلُونَ
ﳦ
٤١
ﳧ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.