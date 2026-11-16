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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 4
Yunus
4
10:4
اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ٤
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٤
إِلَيۡهِ
ﲆ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲇ
جَمِيعٗاۖ
ﲈﲉ
وَعۡدَ
ﲊ
ٱللَّهِ
ﲋ
حَقًّاۚ
ﲌﲍ
إِنَّهُۥ
ﲎ
يَبۡدَؤُاْ
ﲏ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
يُعِيدُهُۥ
ﲒ
لِيَجۡزِيَ
ﲓ
ٱلَّذِينَ
ﲔ
ءَامَنُواْ
ﲕ
وَعَمِلُواْ
ﲖ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲗ
بِٱلۡقِسۡطِۚ
ﲘﲙ
وَٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لَهُمۡ
ﲜ
شَرَابٞ
ﲝ
مِّنۡ
ﲞ
حَمِيمٖ
ﲟ
وَعَذَابٌ
ﲠ
أَلِيمُۢ
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَانُواْ
ﲣ
يَكۡفُرُونَ
ﲤ
٤
ﲥ
kthimi i të gjithë juve është te Ai, premtimi i All-llahut, është i vërteë. Ai e filloi krijimin e pastaj e përsërit atë për t’i shpërblyer me të drejtë ata që besuan dhe bënë vepra të mira. E për ata që mohuan, ka pije të valë dhe dënim të dhembshëm, për shkak se ata mohonnin.
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