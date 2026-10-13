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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 39
Yunus
39
10:39
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذالك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ٣٩
بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٩
بَلۡ
ﲳ
كَذَّبُواْ
ﲴ
بِمَا
ﲵ
لَمۡ
ﲶ
يُحِيطُواْ
ﲷ
بِعِلۡمِهِۦ
ﲸ
وَلَمَّا
ﲹ
يَأۡتِهِمۡ
ﲺ
تَأۡوِيلُهُۥۚ
ﲻﲼ
كَذَٰلِكَ
ﲽ
كَذَّبَ
ﲾ
ٱلَّذِينَ
ﲿ
مِن
ﳀ
قَبۡلِهِمۡۖ
ﳁﳂ
فَٱنظُرۡ
ﳃ
كَيۡفَ
ﳄ
كَانَ
ﳅ
عَٰقِبَةُ
ﳆ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳇ
٣٩
ﳈ
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