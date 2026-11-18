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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 32
Yunus
32
10:32
فذالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون ٣٢
فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَـٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٣٢
فَذَٰلِكُمُ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
رَبُّكُمُ
ﳉ
ٱلۡحَقُّۖ
ﳊﳋ
فَمَاذَا
ﳌ
بَعۡدَ
ﳍ
ٱلۡحَقِّ
ﳎ
إِلَّا
ﳏ
ٱلضَّلَٰلُۖ
ﳐﳑ
فَأَنَّىٰ
ﳒ
تُصۡرَفُونَ
ﳓ
٣٢
ﳔ
E ky është All-llahu, Zoti juaj i vërtetë. Pas të vërtetës nuk ka tjetër pos iluzione, e si po ia ktheni shpinën (të vërtetës)?
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