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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 31
Yunus
31
10:31
قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ٣١
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١
قُلۡ
ﲩ
مَن
ﲪ
يَرۡزُقُكُم
ﲫ
مِّنَ
ﲬ
ٱلسَّمَآءِ
ﲭ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲮ
أَمَّن
ﲯ
يَمۡلِكُ
ﲰ
ٱلسَّمۡعَ
ﲱ
وَٱلۡأَبۡصَٰرَ
ﲲ
وَمَن
ﲳ
يُخۡرِجُ
ﲴ
ٱلۡحَيَّ
ﲵ
مِنَ
ﲶ
ٱلۡمَيِّتِ
ﲷ
وَيُخۡرِجُ
ﲸ
ٱلۡمَيِّتَ
ﲹ
مِنَ
ﲺ
ٱلۡحَيِّ
ﲻ
وَمَن
ﲼ
يُدَبِّرُ
ﲽ
ٱلۡأَمۡرَۚ
ﲾﲿ
فَسَيَقُولُونَ
ﳀ
ٱللَّهُۚ
ﳁﳂ
فَقُلۡ
ﳃ
أَفَلَا
ﳄ
تَتَّقُونَ
ﳅ
٣١
ﳆ
Thuaj: “Kush ju furnizon me ushqim nga qielli e toka, kush e ka në dorë të dëgjuarit e të pamët (tuaj), kush nxjerr të gjallin nga i vdekuri e kush nxjerr të vdekurin nga i gjalli, kush rregullon çdo çështje?” Ata do të thonë: “All-llahu”. Ti thuaj: “A nuk frikësoheni?” (dënimit).
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