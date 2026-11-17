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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 29
Yunus
29
10:29
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين ٢٩
فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَـٰفِلِينَ ٢٩
فَكَفَىٰ
ﲋ
بِٱللَّهِ
ﲌ
شَهِيدَۢا
ﲍ
بَيۡنَنَا
ﲎ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﲏ
إِن
ﲐ
كُنَّا
ﲑ
عَنۡ
ﲒ
عِبَادَتِكُمۡ
ﲓ
لَغَٰفِلِينَ
ﲔ
٢٩
ﲕ
All-llahu na mjafton si dëshmues ms nesh e jush (kështu u thonë idhujt idhujtarëve). Ne nuk dimë gjë për adhurimin tuaj ndaj nesh (ne nuk dëgjojmë, nuk shohim e nuk kuptojmë).
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Tafsir Fathul Majid
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