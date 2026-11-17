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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 28
Yunus
28
10:28
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاوكم فزيلنا بينهم وقال شركاوهم ما كنتم ايانا تعبدون ٢٨
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٢٨
وَيَوۡمَ
ﱶ
نَحۡشُرُهُمۡ
ﱷ
جَمِيعٗا
ﱸ
ثُمَّ
ﱹ
نَقُولُ
ﱺ
لِلَّذِينَ
ﱻ
أَشۡرَكُواْ
ﱼ
مَكَانَكُمۡ
ﱽ
أَنتُمۡ
ﱾ
وَشُرَكَآؤُكُمۡۚ
ﱿﲀ
فَزَيَّلۡنَا
ﲁ
بَيۡنَهُمۡۖ
ﲂﲃ
وَقَالَ
ﲄ
شُرَكَآؤُهُم
ﲅ
مَّا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
إِيَّانَا
ﲈ
تَعۡبُدُونَ
ﲉ
٢٨
ﲊ
Atë ditë i tubojmë të gjithë, ndërkaq atyre që i kanë bërë shok All-llahut u themi: “Rrini në vendin tuaj, ju dhe idhujt tuaj!” Ne ndajmë ata. E idhujt e tyre u thonë: “Ju nuk na adhuruat ne!”
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