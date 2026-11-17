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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 27
Yunus
27
10:27
والذين كسبوا السييات جزاء سيية بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٢٧
وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًۭا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٧
وَٱلَّذِينَ
ﱖ
كَسَبُواْ
ﱗ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﱘ
جَزَآءُ
ﱙ
سَيِّئَةِۭ
ﱚ
بِمِثۡلِهَا
ﱛ
وَتَرۡهَقُهُمۡ
ﱜ
ذِلَّةٞۖ
ﱝﱞ
مَّا
ﱟ
لَهُم
ﱠ
مِّنَ
ﱡ
ٱللَّهِ
ﱢ
مِنۡ
ﱣ
عَاصِمٖۖ
ﱤﱥ
كَأَنَّمَآ
ﱦ
أُغۡشِيَتۡ
ﱧ
وُجُوهُهُمۡ
ﱨ
قِطَعٗا
ﱩ
مِّنَ
ﱪ
ٱلَّيۡلِ
ﱫ
مُظۡلِمًاۚ
ﱬﱭ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱮ
أَصۡحَٰبُ
ﱯ
ٱلنَّارِۖ
ﱰﱱ
هُمۡ
ﱲ
فِيهَا
ﱳ
خَٰلِدُونَ
ﱴ
٢٧
ﱵ
E ata që bënë të këqia, dënimi i së keqes është aq sa është ajo, ata i mbulon poshtërimi. Ata nuk mund t’i mbrojë kush nga All-llahu, fytyrat e tyre, porsi t’i kishte mbuluar ndonjë copë e errët e natës. Ata janë banues të përjetshëm të zjarrit.
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