Эти праведники по мере своих возможностей искренне поклоняются Создателю, ощущая при этом, что Всевышний Аллах наблюдает за ними. Наряду с этим они словом и делом помогают рабам Аллаха, оказывая им посильную материальную и физическую поддержку, призывая их к совершению благодеяний, удерживая их от совершения предосудительных поступков, обучая невежественных людей, давая искренние советы тем, кто отворачивается от истины, и совершая многие другие добрые дела. Они заслуживают наилучшего вознаграждения, которым являются прекрасные Райские сады, а также добавка, под которой подразумевается возможность взглянуть на Прекрасный Лик Аллаха, услышать Его чудесную речь, возрадоваться Его благоволению и насладиться близостью с Ним. А это значит, что праведники будут удостоены всего, о чем только можно мечтать и просить. Всевышний сообщил, что на их лицах не будет ни печали, ни праха, ни унижения. А это значит, что они не познают никаких неприятностей, потому что любая неприятность непременно отражается на человеческом лице, которое приобретает грустное и унылое выражение. Но на лицах праведников можно будет увидеть только отражение радости и удовольствия, о котором Всевышний сказал: «На их лицах ты увидишь блеск благоденствия» (83:24). Они являются вечными обитателями райской обители. Они не покинут Райские сады, не исчезнут и не изменятся.