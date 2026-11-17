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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 23
Yunus
23
10:23
فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون ٢٣
فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٣
فَلَمَّآ
ﲅ
أَنجَىٰهُمۡ
ﲆ
إِذَا
ﲇ
هُمۡ
ﲈ
يَبۡغُونَ
ﲉ
فِي
ﲊ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲋ
بِغَيۡرِ
ﲌ
ٱلۡحَقِّۗ
ﲍﲎ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲏ
ٱلنَّاسُ
ﲐ
إِنَّمَا
ﲑ
بَغۡيُكُمۡ
ﲒ
عَلَىٰٓ
ﲓ
أَنفُسِكُمۖ
ﲔﲕ
مَّتَٰعَ
ﲖ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲗ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲘﲙ
ثُمَّ
ﲚ
إِلَيۡنَا
ﲛ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲜ
فَنُنَبِّئُكُم
ﲝ
بِمَا
ﲞ
كُنتُمۡ
ﲟ
تَعۡمَلُونَ
ﲠ
٢٣
ﲡ
E kur Ai (All-llahu) i shpëtoi ata, ja, ata veprojnë mbrapshtë në tokë, pa arsye. O ju njerëz! Kryeneçësia është vetëm kundër vetes suaj, është përjetim i jetës së kësajbote, pastaj kthimi juaj është te Ne, e Ne ju shpërblejmë për veprimet tuaja.
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