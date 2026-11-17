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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 18
Yunus
18
10:18
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هاولاء شفعاونا عند الله قل اتنبيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ١٨
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰٓؤُلَآءِ شُفَعَـٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨
وَيَعۡبُدُونَ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
مَا
ﲕ
لَا
ﲖ
يَضُرُّهُمۡ
ﲗ
وَلَا
ﲘ
يَنفَعُهُمۡ
ﲙ
وَيَقُولُونَ
ﲚ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲛ
شُفَعَٰٓؤُنَا
ﲜ
عِندَ
ﲝ
ٱللَّهِۚ
ﲞﲟ
قُلۡ
ﲠ
أَتُنَبِّـُٔونَ
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
بِمَا
ﲣ
لَا
ﲤ
يَعۡلَمُ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲪﲫ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﲬ
وَتَعَٰلَىٰ
ﲭ
عَمَّا
ﲮ
يُشۡرِكُونَ
ﲯ
١٨
ﲰ
Ata pos All-llahut adhurojnë çdo gjë që nuk bën as dobi, e thonë: “Këta janë ndërmjetësuesit tanë te All-llahu!” Thuaj: “A po e informoni All-llahun me diçka që Ai nuk e di se ç’ka në qiej dhe në tokë?” I pastër është madhëria e Tij nga ajo që shoqërojnë!
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