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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 14
Yunus
14
10:14
ثم جعلناكم خلايف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ١٤
ثُمَّ جَعَلْنَـٰكُمْ خَلَـٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤
ثُمَّ
ﲾ
جَعَلۡنَٰكُمۡ
ﲿ
خَلَٰٓئِفَ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳂ
مِنۢ
ﳃ
بَعۡدِهِمۡ
ﳄ
لِنَنظُرَ
ﳅ
كَيۡفَ
ﳆ
تَعۡمَلُونَ
ﳇ
١٤
ﳈ
Pastaj juve ju bëmë zëvendësues pas tyre në Tokë për t’ju parë si do të veproni.
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