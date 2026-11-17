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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 13
Yunus
13
10:13
ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليومنوا كذالك نجزي القوم المجرمين ١٣
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣
وَلَقَدۡ
ﲫ
أَهۡلَكۡنَا
ﲬ
ٱلۡقُرُونَ
ﲭ
مِن
ﲮ
قَبۡلِكُمۡ
ﲯ
لَمَّا
ﲰ
ظَلَمُواْ
ﲱ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲲ
رُسُلُهُم
ﲳ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲴ
وَمَا
ﲵ
كَانُواْ
ﲶ
لِيُؤۡمِنُواْۚ
ﲷﲸ
كَذَٰلِكَ
ﲹ
نَجۡزِي
ﲺ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲻ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲼ
١٣
ﲽ
Ne kemi shkatërruar gjenerata para jush (o idhujtarë), pse nuk besonin, edhe pse të dërguarit u erdhën me argumente të qarta. Kështu shpërblejmë Ne njerëzit kriminelë.
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