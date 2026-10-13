Неужели грешники, которые отказываются уверовать в знамения Аллаха даже после того, как получили убедительные разъяснения, ожидают чего-либо, кроме погибели и наказания, которые стали уделом их неверующих предшественников? Воистину, они поступают так, как поступали их предшественники, а ведь Аллах одинаково справедлив ко всем поколениям людей. О Мухаммад! Пусть они выжидают, и ты подожди вместе с ними. Очень скоро они узнают, чей конец окажется благоприятным, и поймут, что только посланники и их последователи могут обрести спасение как при жизни на земле, так и после смерти. Именно поэтому далее Всевышний сказал: