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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Aja 1
Yunus
1
10:1
الر تلك ايات الكتاب الحكيم ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْحَكِيمِ ١
الٓرۚ
ﱁﱂ
تِلۡكَ
ﱃ
ءَايَٰتُ
ﱄ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱅ
ٱلۡحَكِيمِ
ﱆ
١
ﱇ
Elif, Lamë, Ra. Këto janë ajetet e librit të pacenueshëm.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.