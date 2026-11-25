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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 79
Ya-Sin
79
36:79
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩
قُلۡ
ﲑ
يُحۡيِيهَا
ﲒ
ٱلَّذِيٓ
ﲓ
أَنشَأَهَآ
ﲔ
أَوَّلَ
ﲕ
مَرَّةٖۖ
ﲖﲗ
وَهُوَ
ﲘ
بِكُلِّ
ﲙ
خَلۡقٍ
ﲚ
عَلِيمٌ
ﲛ
٧٩
ﲜ
Thuaj: “I ngjall Ai që i krijoi për herë të parë, e Ai është shumë i dijshëm për çdo krijim.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.