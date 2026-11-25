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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 78
Ya-Sin
78
36:78
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ٧٨
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًۭا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌۭ ٧٨
وَضَرَبَ
ﲄ
لَنَا
ﲅ
مَثَلٗا
ﲆ
وَنَسِيَ
ﲇ
خَلۡقَهُۥۖ
ﲈﲉ
قَالَ
ﲊ
مَن
ﲋ
يُحۡيِ
ﲌ
ٱلۡعِظَٰمَ
ﲍ
وَهِيَ
ﲎ
رَمِيمٞ
ﲏ
٧٨
ﲐ
Ai na solli Neve shembull, e harroi krijimin e vet e tha: “Kush i ngjall eshtrat duke qenë ata të kalbur?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.