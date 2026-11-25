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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 76
Ya-Sin
76
36:76
فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٦
فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٦
فَلَا
ﱭ
يَحۡزُنكَ
ﱮ
قَوۡلُهُمۡۘ
ﱯﱰ
إِنَّا
ﱱ
نَعۡلَمُ
ﱲ
مَا
ﱳ
يُسِرُّونَ
ﱴ
وَمَا
ﱵ
يُعۡلِنُونَ
ﱶ
٧٦
ﱷ
E ty mos të brengosin thëniet e tyre, Ne dimë çka mbajnë ata fshehtë dhe çka publikojnë.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.