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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 66
Ya-Sin
66
36:66
ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ٦٦
وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ٦٦
وَلَوۡ
ﲜ
نَشَآءُ
ﲝ
لَطَمَسۡنَا
ﲞ
عَلَىٰٓ
ﲟ
أَعۡيُنِهِمۡ
ﲠ
فَٱسۡتَبَقُواْ
ﲡ
ٱلصِّرَٰطَ
ﲢ
فَأَنَّىٰ
ﲣ
يُبۡصِرُونَ
ﲤ
٦٦
ﲥ
E sikur të duam Ne do t’ua verbonim ytë e tyre, e ata do ta mësynin rrugën, po si do të dhihnin?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.